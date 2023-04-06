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23:27, 6 апреля 2023Мир

В США оценили вероятность вступления Украины в НАТО

Белый дом призвал страны НАТО вместе решать вопрос о возможном вступлении Украины в альянс
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер . Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала возможное вступление Украины в НАТО. Ее слова приводит ТАСС.

На регулярном брифинге для журналистов Жан-Пьер оценила вероятность вступления Украины в НАТО и подчеркнула, что это должны решать члены альянса сообща.

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«Наша позиция по вопросу вступления [новых членов] в НАТО довольно ясна. На протяжении десятилетий мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО. Любое решение о членстве принимается союзниками по НАТО и странами, стремящимися вступить в НАТО», — призвала представитель Белого дома.

По словам Жан-Пьер, сейчас США сфокусированы на помощи Киеву в военной сфере. «Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что украинский народ имеет все необходимое для борьбы за свою свободу», — отметила она.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. На церемонии официального вступления страны в альянс присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он принял ратифицированные другими членами альянса протоколы о присоединении страны.

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Марина Совина
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