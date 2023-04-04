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16:13, 4 апреля 2023Мир

В Госдепе США подтвердили вступление Финляндии в НАТО

Глава Госдепа США Блинкен подтвердил вступление Финляндии в НАТО

Фото: Yuri Gripas / Pool / CNP / Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял участие в церемонии официального вступления Финляндии в блок НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Теперь я могу заявить, что Финляндия стала 31-м членом НАТО», — сказал глава американского Госдепа, приняв ратифицированные другими членами альянса протоколы о вступлении.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что России стоит пересмотреть отношения с Финляндией после ее вступления в НАТО. «Нам нужно прямо срочно пересмотреть все наши договорные обязательства с Финляндией, которую втянули в этот альянс. Это приведет только к ухудшению наших отношений», — сказал он.

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1 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил заявку Хельсинки. Получение согласия Анкары было последним препятствием перед вступлением страны в организацию.

Финляндия подала заявку на присоединение к НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией. Стокгольм пока не смог стать членом альянса из-за противоречий с Турцией после акций сожжения Корана.

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Глеб Бажуткин
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