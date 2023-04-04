В России рассказали об отношениях с Финляндией после ее вступления в НАТО

Депутат Чепа призвал пересмотреть отношения с Финляндией после ее вступления в НАТО

России стоит пересмотреть отношения с Финляндией после ее вступления в НАТО. Так на официальное присоединение страны к Североатлантическому альянсу в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Нам нужно прямо срочно пересмотреть все наши договорные обязательства с Финляндией, которую втянули в этот альянс. Это приведет только к ухудшению наших отношений, потому что она как член альянса должна будет выполнять определенные условия, которые от нее будут требовать. Второе — это повлечет за собой дополнительные расходы для бюджета Финляндии», — сказал депутат.

Алексей Чепа призвал пересмотреть большой пакет как коммерческих, так и государственных соглашений между Москвой и Хельсинки.

Все пересмотрим и будем действовать в рамках определенных гарантий безопасности уже не двусторонних отношений, а отношений с альянсом. Это будет распространяться на Финляндию, что невыгодно, к сожалению, ни нам, ни Финляндии Алексей Чепа депутат Госдумы

Вступление Финляндии в НАТО

4 апреля Финляндия официально вступила в НАТО, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter. Теперь в военный блок входит 31 государство, отметил он.

Премьер-министр Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в альянс. Он назвал это историческим моментом. Церемония прошла перед камерами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

1 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил заявку Хельсинки. Получение согласия Анкары было последним препятствием перед вступлением страны в организацию.

Финляндия подала заявку на присоединение к НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией из-за начала российской специальной военной операции на территории Украины. Стокгольм пока не смог стать членом альянса из-за противоречий с Турцией после акций сожжения Корана.