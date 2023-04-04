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14:51, 4 апреля 2023Мир

Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает Yle.

Церемония подписания прошла перед камерами в штаб-квартире НАТО в здании Манфреда Вернера в Брюсселе. Хаависто назвал это историческим моментом. Он сказал, что Турция передает свою ратификацию членства Финляндии госсекретарю США Энтони Блинкену.

Ранее Финляндия официально стала членом НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он добавил, что сильные партнеры обеспечивают безопасность Польши и всего мира в целом. При этом официальное заявление со стороны альянса пока не поступало.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия станет частью альянса 4 апреля. При этом в Кремле заявили, что видят в таких процессах посягательство на безопасность России.

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Виктория Кондратьева
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