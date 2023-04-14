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00:54, 14 апреля 2023Россия

Названы оставшиеся сферы российско-американских отношений

Посол Антонов: РФ сохранила сотрудничество с США в сфере космоса и сокращения вооружений

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что осталось от российско-американских отношений. Сохранившиеся сферы взаимодействия между странами дипломат назвал в ходе ток-шоу «Большая игра» в эфире Первого канала.

По словам Антонова, Россия сохраняет сотрудничество с Соединенными Штатами в области космоса и контакты по линии урегулирования сирийского конфликта. При этом ситуацию с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений дипломат назвал «полуживой».

Кроме этого, дипломат рассказал, что российскому посольству в этом году отказали в разрешении возложить венки к обелиску памяти советских и американских солдат в США.

Также Анатолий Антонов спрогнозировал провал контрнаступления Украины. В частности, он обратил внимание на то, что в американской прессе появляется все больше информации об атаке украинских сил, которые «получили подпитку из Вашингтона, из Брюсселя».

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Екатерина Подвигина
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