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00:50, 14 апреля 2023Мир

Посол России спрогнозировал провал контрнаступления Украины

Посол России в США Антонов заявил, что Украина провалит контрнаступление
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов спрогнозировал провал контрнаступления Украины. Его слова в эфире Первого канала передает ТАСС.

В частности, Антонов обратил внимание на то, что в американской прессе появляется все больше информации об атаке украинских сил, которые «получили подпитку из Вашингтона, из Брюсселя». «Я твердо убежден, что у нацистов ничего не получится», — заявил Антонов. Он выразил уверенность в способности российской армии «разгромить противника, отбросить его, освободив исконно российские территории».

Дипломат добавил, что российское посольство пытается донести этот тезис до американских собеседников и призывает США прекратить помогать Украине оружием и деньгами.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киеву необходимо показать успешное контрнаступление, в противном случае у спонсоров возникнут вопросы.

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Марина Совина
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