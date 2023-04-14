Посол России спрогнозировал провал контрнаступления Украины

Посол России в США Антонов заявил, что Украина провалит контрнаступление

Посол России в США Анатолий Антонов спрогнозировал провал контрнаступления Украины. Его слова в эфире Первого канала передает ТАСС.

В частности, Антонов обратил внимание на то, что в американской прессе появляется все больше информации об атаке украинских сил, которые «получили подпитку из Вашингтона, из Брюсселя». «Я твердо убежден, что у нацистов ничего не получится», — заявил Антонов. Он выразил уверенность в способности российской армии «разгромить противника, отбросить его, освободив исконно российские территории».

Дипломат добавил, что российское посольство пытается донести этот тезис до американских собеседников и призывает США прекратить помогать Украине оружием и деньгами.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киеву необходимо показать успешное контрнаступление, в противном случае у спонсоров возникнут вопросы.