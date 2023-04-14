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10:51, 14 апреля 2023Россия

Директора российской спецшколы отстранили после сообщений о насилии над детьми

Директора спецшколы в Екатеринбурге отстранили после информации о насилии над учениками

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Екатеринбурге директора спецшколы, ученик которой сообщил о насилии над воспитанниками, отстранили от работы. Об этом сообщили в министерстве образования и молодежной политики российского региона, передает РИА Новости.

«Министерство образования и молодежной политики оказывает всю необходимую помощь следствию. Директор отстранена от выполнения служебных обязанностей», — заявили там.

О происходящем в уральской спецшколе стало известно в пятницу, 14 апреля. Адвокат пострадавшего от насилия в школе подростка пояснил, что в учебном заведении содержатся мальчики, которые совершили преступления до 14 лет. По его словам, педагог спецшколы поощрял проведение так называемых товарищеских судов, когда одни подростки совершали насильственные действия в отношении других детей.

К адвокату обратилась мать мальчика, который сбежал из учебного заведения и рассказал ей о ситуации в спецшколе. Впоследствии другой ученик спецшколы в Екатеринбурге, который является одним из подозреваемых по делу о насильственных действиях сексуального характера, рассказал о наказаниях через «опускание».

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Анастасия Шейкина
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