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14:09, 14 апреля 2023Путешествия

Летевший в Челябинск иностранец прилюдно справил нужду в самолете

Mash: летевший в Челябинск гражданин Саудовской Аравии прилюдно справил нужду в самолете

Фото: Soeren Stache / ZB / Globallookpress.com

Гражданин Саудовской Аравии прилюдно справил нужду в российском пассажирском самолете. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на воздушном судне, летевшем из Москвы в Челябинск, с иностранным студентом. Отмечается, что мужчина возвращался на Урал и был трезвым.

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На подлете к аэропорту назначения саудовец захотел в уборную, однако бортпроводники уже закрыли туалетную комнату. Тогда пассажир решил тайком справить нужду прямо в кресле, однако это заметили его попутчики и пожаловались членам экипажа.

После посадки на выходе из самолета иностранца ждали сотрудники полиции. Мужчину оштрафовали на 500 рублей и отпустили.

Ранее в апреле летевшая из Египта россиянка вытолкнула бортпроводницу из самолета из-за просьбы пристегнуть ребенка во время приземления судна. Инцидент произошел на рейсе Хургада — Москва в конце марта, однако правоохранители по сей день разбираются в ситуации.

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Фариза Бацазова
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