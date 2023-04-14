Летевший в Челябинск иностранец прилюдно справил нужду в самолете

Mash: летевший в Челябинск гражданин Саудовской Аравии прилюдно справил нужду в самолете

Гражданин Саудовской Аравии прилюдно справил нужду в российском пассажирском самолете. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на воздушном судне, летевшем из Москвы в Челябинск, с иностранным студентом. Отмечается, что мужчина возвращался на Урал и был трезвым.

На подлете к аэропорту назначения саудовец захотел в уборную, однако бортпроводники уже закрыли туалетную комнату. Тогда пассажир решил тайком справить нужду прямо в кресле, однако это заметили его попутчики и пожаловались членам экипажа.

После посадки на выходе из самолета иностранца ждали сотрудники полиции. Мужчину оштрафовали на 500 рублей и отпустили.

Ранее в апреле летевшая из Египта россиянка вытолкнула бортпроводницу из самолета из-за просьбы пристегнуть ребенка во время приземления судна. Инцидент произошел на рейсе Хургада — Москва в конце марта, однако правоохранители по сей день разбираются в ситуации.