Россиянка вытолкнула стюардессу из самолета из-за просьбы пристегнуть ребенка

Летевшая из Хургады в Москву россиянка вытолкнула стюардессу из самолета

Летевшая из Египта россиянка вытолкнула бортпроводницу из самолета из-за просьбы пристегнуть ребенка во время приземления судна. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел на рейсе Хургада — Москва в конце марта, однако правоохранители по сей день разбираются в ситуации. Российская туристка возвращалась с отдыха с мужем и ребенком.

Перед посадкой самолета в столичном аэропорту Шереметьево стюардесса попросила женщину пристегнуть ребенка, но та отказалась. В итоге между пассажиркой и членом экипажа начался конфликт. Уже после посадки на выходе из воздушного судна в телетрап россиянка с ребенком на руках вытолкнула бортпроводницу из самолета.

В результате падения стюардесса получила растяжение связок и ушибы. Позднее она написала на обидчицу заявление в полицию, которая в настоящее время избирает ей меру наказания.

В марте в небе над Республикой Коми едва не столкнулись два российских пассажирских самолета. Инцидент произошел с воздушными судами авиакомпаний S7 Airlines и Utair на границе секторов Котлас и Сыктывкар. Первый лайнер выполнял рейс из Москвы в Мирный, второй следовал из Санкт-Петербурга в Сургут.