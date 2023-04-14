Сексолог указал на выдающий извращенца в транспорте признак

Сексолог Павлов: извращенца в транспорте выдают не способные фокусировать внимание глаза

Выдать извращенца, получающего сексуальное удовольствие от трения о людей в транспорте и других людных местах, могут глаза, рассказал сексолог Анатолий Павлов. На выдающий такого человека признак он указал в беседе с «Невскими новостями».

По словам сексолога, внешне люди с таким расстройством выглядят вполне обычно, за исключением взгляда. «Они находятся будто бы в состоянии транса во время поездки, не способны фокусировать внимание. В глазах как раз можно прочитать возбуждение», — объяснил специалист.

Он добавил, что фроттеристами — людьми, которые получают удовольствие от трения о незнакомцев — чаще всего становятся мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, переехавшие из провинции в мегаполис. По словам Павлова наиболее частая реакция на такие домогательства у женщин и детей — оцепенение и молчание. «Замирая, жертвы обычно начинают убеждать себя, что, может быть, ничего особенного и не происходит? Может, мне показалось? Им неудобно остановить такого попутчика, стыдно сказать: "Перестаньте меня гладить"», — говорит он.

В подобных ситуациях, продолжил Павлов, нужно привлечь к себе внимание окружающих и строго и громко приказать домогающемуся прекратить свои действия. Он отметил, что, хотя человек и будет отрицать свою вину, свидетели встанут на сторону жертвы.

Ранее сексолог Валентин Денисов-Мельников подсказал способ противостоять домогательствам на работе. По его словам, при харассменте нужно объяснять, что таким образом человек унижает себя.