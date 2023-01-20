Сексолог подсказал способ противостоять домогательствам на работе

Сексолог Денисов-Мельников: при харассменте нужно объяснять, что так человек унижает себя

При харассменте на работе нужно объяснять, что таким образом человек унижает себя, предлагает выход из ситуации сексолог Валентин Денисов-Мельников. Способ противостоять домогательствам он подсказал в беседе с «Абзацем».

Издание привело результаты опроса исследовательского центра портала SuperJob, показавшие, что сейчас 11 процентов россиянок сталкиваются с домогательствами со стороны коллег. В 2020 году доля таких женщин составляла 7 процентов. По мнению Денисова-Мельникова, цифры могли вырастить потому, что женщины стали увереннее в себе и начали больше в этом признаваться. «Возможно, ситуация с рабочими местами стала хуже, и работодатели начали себе больше позволять, пользуясь положением», — допустил он.

Чтобы противостоять некорректным выпадам в свой адрес, сексолог рекомендует переключать тему разговора. «Женщинам в такой ситуации можно дать совет: переключать тему на более интеллектуальную, таким образом, сбивать сексуальное желание. Или попробовать объяснить человеку, что таким образом он унижает себя», — предложил варианты действий Денисов-Мельников.

Ранее бывшая помощница осужденного за изнасилования голливудского продюсера Харви Вайнштейна Зельда Перкинс рассказала, как противостояла его домогательствам. По словам женщины, она насмехалась над его наготой и вела себя грубо.