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19:31, 14 апреля 2023Забота о себе

Пластический хирург оценил пользу экстремальной процедуры омоложения

Пластический хирург Юн: осложнения фенолового пилинга теоретически могут привести к смерти

Фото: DmitryStock / Shutterstock / Fotodom

Осложнения фенолового пилинга проявляются в виде рубцов, инфекций и остановки дыхания, что теоретически может привести к смерти, считает пластический хирург Энтони Юн. Его мнение о пользе экстремальной процедуры омоложения приводит Insider.

По словам Юна, фенол в косметических целях применяют десятки лет из-за его отшелушивающего и стягивающего эффектов. После его использования морщины и темные пятна становятся меньше, а кожа выглядит более подтянутой. «На восстановление после фенолового пилинга могут уйти недели, зато он дает заметный результат всего за один сеанс», — оценил эффективность пилинга врач.

Процедура стала набирать популярность благодаря роликам в TikTok, где показано, как дерматологи наносят на лицо вещество, из-за которого кожа покрывается коркой и струпьями. После удаления этого слоя остается красная и воспаленная кожа. По словам Юна, это не только выглядит пугающе, но и на самом деле является опасным. Фенол — токсичное вещество, которое может спровоцировать серьезные побочные эффекты, говорит пластический хирург.

Самый большой риск — это развитие сердечной аритмии или нерегулярного сердцебиения, что теоретически может привести к смерти

Энтони Юнпластический хирург

Помимо этого, после фенолового пилинга могут образоваться рубцы, начаться заражение или активизироваться герпес, отметил специалист. Он предупредил, что эта процедура не рекомендована людям с диабетом и аритмией, так как у них более высокий риск развития осложнений.

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Юн признался, что сам не делает феноловый пилинг пациентам, предлагая более безопасные альтернативы. Он посоветовал тем, кто все же решится на экстремальное омоложение, обращаться только к сертифицированным косметологам или пластическим хирургам и проводить процедуру под присмотром анестезиолога-реаниматолога.

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Екатерина Улитина
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