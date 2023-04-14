Блогерша раскрыла неожиданные последствия пластики носа

Блогерша Разия Амини из Канады сделала ринопластику в Турции и стала храпеть по ночам

Блогерша Разия Амини из Торонто, Канада, изменила форму носа и раскрыла неожиданные последствия пластической операции. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом @azia_r рассказала, что отправилась в Турцию, чтобы сделать ринопластику — хирургическую операцию по исправлению формы или размера носа. «С тех пор, как мне сделали операцию, я не могу дышать через нос, когда сплю. А еще теперь искажены запахи, которые я чувствую», — посетовала юзерша.

Помимо этого, девушка добавила, что после хирургических вмешательств она стала храпеть по ночам. «Мой нос почти всегда заложен, как бы я его ни чистила. Кроме того, я вынуждена контурировать лицо, потому что на нем присутствует сильный отек, который спадет не раньше чем через полгода», — поделилась Амини.

Публикация стала вирусной и набрала 68,3 тысячи просмотров. Подписчики решили поддержать блогершу в комментариях под постом. «Это того стоит! Твой нос выглядит очень здорово!», «Ты выглядишь потрясающе», «Терпение! Ко мне после операции вернулось обоняние через восемь месяцев», — высказались они.

Ранее в апреле популярная визажистка Гоар Аветисян описала свое состояние после пластической операции словами «если бы я знала, что меня ждет». На размещенных кадрах 29-летняя блогерша показала тело в белом укороченном топе, сквозь который просвечивала марлевая повязка с желтым пятном от послеоперационной раны.