На Украине захотели выселить УПЦ из Почаевской лавры

Минкульт Украины начал изучать возможность расторжения договора аренды Почаевской лавры

Министерство культуры Украины начало изучать договор аренды Свято-Успенской Почаевской лавры с Украинской православной церковью (УПЦ) на предмет возможности его расторжения. Об этом заявил глава Минкульта Александр Ткаченко, передает издание Liga.net.

«В случае Почаевской лавры там только в одной церкви, в Кременецком заповеднике, завершилось соглашение (об аренде — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Ткаченко.

По его словам, основные объекты лавры, согласно договору, могут использоваться УПЦ еще около 50 лет. «Мы изучаем эти документы. Как только будем готовы, сообщим подробности», — добавил министр.

Почаевская лавра располагается в Тернопольской области и является крупнейшим храмовым комплексом и монастырем на Западной Украине. В 2008 году он перешел в ведение УПЦ МП.

В 2018 году Национальная полиция Украины открыла уголовное дело по факту передачи зданий Почаевской лавры в пользование УПЦ. Разбирательство началась с жалобы властей на действия государственного регистратора.