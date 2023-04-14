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20:35, 14 апреля 2023Россия

Путин подписал закон о сроке давности по административным правонарушениям

Президент России Путин подписал закон о сроке давности по административным делам

Фото: Андрей Бабушкин / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении срока давности привлечения по административным делам со дня совершения правонарушения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом статья 4.5 КоАП России дополняется новой частью, согласно которой срок давности привлечения к административной ответственности нужно исчислять со дня совершения правонарушения.

Документом устанавливается, что постановление по административному делу нельзя будет выносить после истечения 60 календарных дней со дня совершения правонарушения. При этом если такое дело рассматривает судья, то сроки увеличиваются до 90 календарных дней.

На данный момент эти сроки составляют два и три месяца соответственно. Кроме того, документ устанавливает, что в новом примечании 2 статьи 4.8 КоАП России при исчислении сроков не станут применять положение, по которым срок начинается на следующий день, а окончание, если оно приходится на нерабочий день, — переносится на следующий рабочий день.

Ранее Путин подписал закон об уголовном наказании за сбор и уничтожение растений и грибов, занесенных в Красную книгу страны. Нарушителям грозит уголовный срок до девяти лет тюрьмы и штраф до трех миллионов рублей.

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Никита Абрамов
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