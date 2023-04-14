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19:17, 14 апреля 2023Россия

Путин подписал закон об уголовном наказании за сбор редких грибов

Президент России Путин подписал закон об уголовном наказании за сбор редких грибов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за сбор и уничтожение растений и грибов, занесенных в Красную книгу страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, умышленное уничтожение, повреждение, незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов будет наказываться тюремным сроком до четырех лет и штрафом до миллиона рублей.

В случае, если преступление было совершено с использованием служебного положения, а также с публичной демонстрацией в СМИ или интернете, то наказание возрастет до шести лет лишения свободы и двух миллионов рублей штрафа. Незаконное приобретение или продажа указанных предметов с использованием СМИ или интернета будет наказываться лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом до полутора миллионов рублей. При этом, если использовалось служебное положение, то наказание увеличится до семи лет лишения свободы со штрафом до трех миллионов рублей.

За данные деяния можно получить максимальное наказание, если незаконное приобретение и продажа растений и грибов было совершено с использованием СМИ или интернета группой лиц по предварительному сговору. В таком случае виновным будет грозить до девяти лет тюрьмы и штраф до трех миллионов рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что привлечь к уголовной ответственности за сбор редких грибов можно будет только в случае, если преступление будет совершено с прямым умыслом, а не по неосторожности.

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Никита Абрамов
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