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13:06, 14 апреля 2023Среда обитания

Жена Погребняка рассказала о покупках на первый гонорар футболиста

Жена футболиста Погребняка Мария рассказала, что на его первый гонорар они сделали ремонт

Кадр: Super / YouTube

Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария рассказала, что на первый заработанный гонорар спортсмена пара купила одежду и сделала ремонт в квартире родителей. Подробностями она поделилась в интервью журналистке Алене Жигаловой, которое опубликовано на YouTube.

Погребняк рассказала, что после того, как футболист получил первые большие деньги, они поехали в Милан. В Италии они ходили по магазинам, где купили большое количество вещей. Затем супруги облагородили жилье родителям и купили им автомобиль.

«Паша купил родителям машину, поставил пластиковые окна, сделал ремонт в квартире. Первые заработанные деньги мы на себя не тратили. Но, естественно, мы приобрели недвижимость», — уточнила жена футболиста.

В мае 2022 года Погребняк заявила, что может позволить себе почти все, кроме загородного дома за миллионы рублей. Она также отметила, что отдает большую сумму денег за обучение троих сыновей. В год у семьи уходит на школу 3 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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