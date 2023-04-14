Жена Погребняка рассказала о покупках на первый гонорар футболиста

Жена футболиста Погребняка Мария рассказала, что на его первый гонорар они сделали ремонт

Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария рассказала, что на первый заработанный гонорар спортсмена пара купила одежду и сделала ремонт в квартире родителей. Подробностями она поделилась в интервью журналистке Алене Жигаловой, которое опубликовано на YouTube.

Погребняк рассказала, что после того, как футболист получил первые большие деньги, они поехали в Милан. В Италии они ходили по магазинам, где купили большое количество вещей. Затем супруги облагородили жилье родителям и купили им автомобиль.

«Паша купил родителям машину, поставил пластиковые окна, сделал ремонт в квартире. Первые заработанные деньги мы на себя не тратили. Но, естественно, мы приобрели недвижимость», — уточнила жена футболиста.

В мае 2022 года Погребняк заявила, что может позволить себе почти все, кроме загородного дома за миллионы рублей. Она также отметила, что отдает большую сумму денег за обучение троих сыновей. В год у семьи уходит на школу 3 миллиона рублей.