Жена Погребняка рассказала об отсутствии возможности купить дом

Жена футболиста Погребняка рассказала, что может себе позволить все, кроме покупки дома

Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария заявила, что может позволить себе почти все, кроме загородного дома за миллионы рублей. Об отсутствии возможности приобрести подобное жилье жена спортсмена рассказала в беседе с изданием «Дни.ру».

Погребняк отметила, что ни на чем не экономит. «По-прежнему могу позволить себе все, кроме, наверное, пока загородного дома за 270 миллионов, который мне давно хочется купить. У меня нормально идут все мои бизнесы», — рассказала супруга футболиста. Однако она не утонила, где находится понравившееся ей жилье.

Жена Погребняка также отметила, что отдает большую сумму денег за обучение троих сыновей. В год у семьи выходит три миллиона рублей за школу, и каждый месяц около 300 тысяч рублей стоят занятия детей с репетиторами и в дополнительных секциях.

В апреле 2022 года российская актриса Анна Хилькевич рассказала, что не смогла купить дом из-за высоких ставок по ипотеке. Вместе с мужем актриса собиралась купить загородное жилье, но приобретение недвижимости пришлось отложить на неопределенный срок.