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Жена Погребняка рассказала об отсутствии возможности купить дом

Жена футболиста Погребняка рассказала, что может себе позволить все, кроме покупки дома

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария заявила, что может позволить себе почти все, кроме загородного дома за миллионы рублей. Об отсутствии возможности приобрести подобное жилье жена спортсмена рассказала в беседе с изданием «Дни.ру».

Погребняк отметила, что ни на чем не экономит. «По-прежнему могу позволить себе все, кроме, наверное, пока загородного дома за 270 миллионов, который мне давно хочется купить. У меня нормально идут все мои бизнесы», — рассказала супруга футболиста. Однако она не утонила, где находится понравившееся ей жилье.

Жена Погребняка также отметила, что отдает большую сумму денег за обучение троих сыновей. В год у семьи выходит три миллиона рублей за школу, и каждый месяц около 300 тысяч рублей стоят занятия детей с репетиторами и в дополнительных секциях.

В апреле 2022 года российская актриса Анна Хилькевич рассказала, что не смогла купить дом из-за высоких ставок по ипотеке. Вместе с мужем актриса собиралась купить загородное жилье, но приобретение недвижимости пришлось отложить на неопределенный срок.

Нина Ташевская
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