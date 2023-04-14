При пожаре в Москве погибли два человека

«Московский комсомолец»: на севере Москвы при пожаре погибли два человека

На севере Москвы в одном из многоэтажных домов произошел пожар, при котором погибли два человека. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По его данным, пожар произошло рано утром в пятницу, 14 апреля, в квартире на девятом этаже на 2-й Квесисской улице. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Предварительно, погибшие отравились угарным газом. О причинах пожара пока неизвестно, подробности случившегося выясняют правоохранители.

Ранее в Одинцово под Москвой при пожаре в частном жилом доме погибли два ребенка — им было по восемь и пятнадцать лет. Пожар произошел из-за короткого замыкания от масляного радиатора.