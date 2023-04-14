Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:37, 14 апреля 2023Россия

При пожаре в Москве погибли два человека

«Московский комсомолец»: на севере Москвы при пожаре погибли два человека
СюжетПожар в Москве:

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

На севере Москвы в одном из многоэтажных домов произошел пожар, при котором погибли два человека. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По его данным, пожар произошло рано утром в пятницу, 14 апреля, в квартире на девятом этаже на 2-й Квесисской улице. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Предварительно, погибшие отравились угарным газом. О причинах пожара пока неизвестно, подробности случившегося выясняют правоохранители.

Ранее в Одинцово под Москвой при пожаре в частном жилом доме погибли два ребенка — им было по восемь и пятнадцать лет. Пожар произошел из-за короткого замыкания от масляного радиатора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Поставленные Германией танки заметили под Херсоном. Первый Leopard утопили в болоте
В России отказались брать ответственность за иностранные двигатели Superjet 100
В российском регионе нашли висящее на проводах у железной дороги тело
Российские хирурги вытащили из пациента огромного ленточного червя
Россия и Китай готовят соглашение для упрощения поездок тургрупп
В Госдуме объяснили снижение рождаемости в России
Данные из утечек показали поддержку России со стороны Турции
Дизайнер назвала самые распространенные ошибки стиля
Сексолог указал на выдающий извращенца в транспорте признак
Российский школьник попал в больницу после игры с друзьями на заброшке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.