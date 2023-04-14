Певица Ольга Бузова рассказала о резком и беспричинном похудении

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала журналистам о своем резком похудении. На эту тему она высказалась в интервью с редактором портала Prozvezd.

37-летняя знаменитость пообщалась с репортером на съемочной площадке нового клипа на песню «Верни». Поп-исполнительница призналась, что за последние недели неожиданно сбросила несколько килограммов. По ее словам, сейчас она носит 34-й российский размер одежды вместо привычного 38-го размера.

«Вообще-то у меня 38-й. 36-й размер — когда я нахожусь в топ-форме и сама себе нравлюсь. А тут 34-й!» — отметила телезвезда и вдобавок назвала свое похудение беспричинным. Артистка уточнила, что не придерживалась жестких диет перед началом съемок.

«Я не стремлюсь быть худой: у меня всегда есть, за что потрогать и на что посмотреть. Я люблю такое состояние, когда я нахожусь в тонусе. Мне в жизни никто не дает мой возраст, хотя я его не скрываю. (…) Потому что худая девушка всегда моложе выглядит, — уточнила Бузова. — Главное нравиться себе. Я люблю, когда у меня ничего не прижимает и ничего не торчит. Важно, как я вижу себя в зеркале».

В январе Ольга Бузова появилась на публике в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Знаменитость прошлась по улицам Кейптауна в блестящем костюме ярко-синего цвета, который состоял из облегающих брюк и пиджака, надетого поверх бюстгальтера.