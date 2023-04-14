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05:00, 14 апреля 2023Из жизни

Порномодель устроила съемки на пляже и едва не погибла

Модель OnlyFans из Великобритании устроила съемки на пляже и едва не погибла из-за прилива

Кадр: Michaela Ogilvie / OnlyFans

В Великобритании популярная модель OnlyFans едва не погибла после фотосессии, устроенной на пляже. Ей потребовалась помощь спасателей, сообщает KentOnline.

Во вторник, 11 апреля, 32-летняя Микаэла Огилви в одиночестве отправилась на уединенный пляж в городе Рамсгит, графство Кент, чтобы сделать очередную серию обнаженных снимков для своего аккаунта. Однако закончив съемку, порномодель поняла, что попала в ловушку. «Я увидела, что начался прилив, и подумала: "Как можно было быть настолько тупой?"», — рассказывает Огилви.

Выбраться с берега без помощи было невозможно: море полностью отрезало пляж с одной стороны, а с другой были только отвесные скалы. «Я начала разглядывать скалы, размышляя, смогу ли я забраться наверх. Потом заглянула в пещеру и подумала: "Если останусь там, ее заполнит вода, и я утону"», — вспоминает она. В итоге Огилви была вынуждена обратиться в экстренные службы.

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Спасателям понадобилось около 20 минут, чтобы добраться до места. Женщина рассказала, что все это время уровень воды поднимался, и ожидание «показалось ей вечностью». Огилви отметила, что спасатели были очень дружелюбны и быстро доставили ее на берег. Она выразила надежду, что ее рассказ поможет другим людям не попасть в такую же опасную ситуацию.

Королевское общество спасения на водах подтвердило инцидент и обратилось к гражданам с призывом изучать их страницы в социальных сетях с графиком приливов перед походом на пляж.

Ранее сообщалось, что больничная уборщица из Великобритании решила завести аккаунт на OnlyFans и разбогатела. 41-летняя женщина пошла в порно из-за того, что ей не хватало денег на содержание семьи.

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Никита Савин
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