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11:59, 14 апреля 2023Россия

Под Москвой работники почты получили ожоги при сортировке посылок

В подмосковном Подольске сотрудники почты получили ожоги при сортировке посылок

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В подмосковном Подольске сотрудники почты во время сортировки посылок получили ожоги. Об этом стало известно MK.RU.

По его данным, пострадали две женщины 58 и 62 лет — из одной из посылок во время сортировки протекла жидкость с резким запахом. По предварительным данным, это было вещество для очистки бассейнов.

Врачи диагностировали у россиянок ожоги пальцев рук, но от госпитализации они отказались. Подробности случившегося выясняются.

Ранее в Якутии пассажиры получили химические ожоги во время посадки вертолета Ми-8. Россияне почувствовали резкий запах керосина, когда воздушное судно начало приземляться. Предполагалось, что на сиденья из-за перепада температур попало топливо.

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Анастасия Шейкина
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