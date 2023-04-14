Под Москвой работники почты получили ожоги при сортировке посылок

В подмосковном Подольске сотрудники почты получили ожоги при сортировке посылок

В подмосковном Подольске сотрудники почты во время сортировки посылок получили ожоги. Об этом стало известно MK.RU.

По его данным, пострадали две женщины 58 и 62 лет — из одной из посылок во время сортировки протекла жидкость с резким запахом. По предварительным данным, это было вещество для очистки бассейнов.

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