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10:07, 13 апреля 2023Россия

Россияне получили химические ожоги во время посадки Ми-8

В Якутии пассажиры получили химические ожоги во время посадки вертолета Ми-8

Фото: МЧС России / ТАСС

В Якутии пассажиры получили химические ожоги во время посадки вертолета Ми-8. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в поселке Черский. Россияне почувствовали резкий запах керосина, когда воздушное судно начало приземляться. По предварительным данным, на сиденья из-за перепада температур попало топливо.

Всего на борту находились 22 человека, трем из них потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у них химические ожоги ног. По факту случившегося следователи проводят проверку.

6 марта вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Воронежской области и повредил линию электропередач. О пострадавших не сообщалось.

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Евгения Куликова
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