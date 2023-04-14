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20:13, 14 апреля 2023Мир

Байден приказал принять меры по защите разведданных

Президент США Байден приказал принять меры по недопущению повторных утечек разведданных

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден приказал американским военным и разведслужбам принять меры по недопущению повторных утечек разведданных. Заявление американского лидера опубликовано на официальном сайте Белого дома.

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«Я высоко оцениваю оперативные действия правоохранительных органов по расследованию и реагированию на недавнее распространение секретных правительственных документов США», — сказал Байден, добавив, что специалисты до сих пор устанавливают подлинность слитых в сеть документов.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в утечке секретных материалов Пентагона 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра впервые предстал перед судом. Ему предъявлены два обвинения: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне, а также несанкционированное изъятие и хранение засекреченных документов или материалов.

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Глеб Бажуткин
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