Байден приказал принять меры по защите разведданных

Президент США Байден приказал принять меры по недопущению повторных утечек разведданных

Президент США Джо Байден приказал американским военным и разведслужбам принять меры по недопущению повторных утечек разведданных. Заявление американского лидера опубликовано на официальном сайте Белого дома.

«Я высоко оцениваю оперативные действия правоохранительных органов по расследованию и реагированию на недавнее распространение секретных правительственных документов США», — сказал Байден, добавив, что специалисты до сих пор устанавливают подлинность слитых в сеть документов.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в утечке секретных материалов Пентагона 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра впервые предстал перед судом. Ему предъявлены два обвинения: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне, а также несанкционированное изъятие и хранение засекреченных документов или материалов.