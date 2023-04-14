Обвиняемый в утечке секретных материалов Пентагона впервые предстал перед судом

Обвиняемый в сливе разведданных Пентагона Джек Тейшейра впервые предстал перед судом

Обвиняемый в утечке секретных материалов Пентагона 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра впервые предстал перед судом. Об этом сообщает CNN.

Во время слушания Тейшейре сообщили, что ему предъявлены два обвинения: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне, а также несанкционированное изъятие и хранение засекреченных документов или материалов.