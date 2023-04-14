Пригожин оценил подготовку ВСУ к контрнаступлению

Пригожин заявил, что ВСУ собрали достаточное количество бойцов для контрнаступления

Вооруженные силы Украины собрали достаточное количество бойцов, вооружения и боеприпасов для контрнаступления. Так оценил подготовку ВСУ бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его комментарий приводит пресс-служба в Telegram.

«Украинская армия собрала достаточное количество сил. Около 200 тысяч уже достаточно подготовленных бойцов, прошедших двух-трехмесячную подготовку и слаживание, готовы к выполнению боевых задач. Количество вооружения и боеприпасов вполне достаточно для того, чтобы эти 200 тысяч пошли в наступление по различным направлениям», — сказано в публикации.

По его словам, украинские войска находятся в районах сосредоточения. Пригожин добавил, что ВСУ теряют в день от 30 до 50 единиц техники и «по людям у них, как говорят на фронте, безлимит». Неоднократно анонсированное Украиной контрнаступление каждый раз откладывается, заявил бизнесмен.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк оценил влияние утечки секретных документов Пентагона на ситуацию на фронте. Он считает, что утечка «не имеет никакой оперативной значимости» и поэтому никак не повлияет на фронтовую обстановку и планирование Генерального штаба ВСУ. Как утверждает Подоляк, планируемое контрнаступление украинских сил будет зависеть от ресурсов и от того, когда их будет «достаточное количество для получения результата».