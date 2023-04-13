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21:17, 13 апреля 2023Бывший СССР

На Украине оценили влияние утечки документов Пентагона на ситуацию на фронте

Михаил Подоляк заявил, что утечка документов Пентагона не повлияет на ситуацию на фронте

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк оценил влияние утечки секретных документов Пентагона на ситуацию на фронте в беседе с изданием The Wall Street Journal.

По мнению Подоляка, утечка «не имеет никакой оперативной значимости», и поэтому никак не повлияет на обстановку на фронте и планирование генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также добавил, что планируемое контрнаступление украинских сил будет зависеть от ресурсов и от того, когда их будет «достаточное количество для получения результата».

Об утечке секретных документов США стало известно 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск. Главный подозреваемый в утечке — 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.

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Марина Совина
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