На Украине оценили влияние утечки документов Пентагона на ситуацию на фронте
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк оценил влияние утечки секретных документов Пентагона на ситуацию на фронте в беседе с изданием The Wall Street Journal.
По мнению Подоляка, утечка «не имеет никакой оперативной значимости», и поэтому никак не повлияет на обстановку на фронте и планирование генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также добавил, что планируемое контрнаступление украинских сил будет зависеть от ресурсов и от того, когда их будет «достаточное количество для получения результата».
Об утечке секретных документов США стало известно 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск. Главный подозреваемый в утечке — 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.