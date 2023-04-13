На Украине оценили влияние утечки документов Пентагона на ситуацию на фронте

Михаил Подоляк заявил, что утечка документов Пентагона не повлияет на ситуацию на фронте

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк оценил влияние утечки секретных документов Пентагона на ситуацию на фронте в беседе с изданием The Wall Street Journal.

По мнению Подоляка, утечка «не имеет никакой оперативной значимости», и поэтому никак не повлияет на обстановку на фронте и планирование генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также добавил, что планируемое контрнаступление украинских сил будет зависеть от ресурсов и от того, когда их будет «достаточное количество для получения результата».

Об утечке секретных документов США стало известно 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск. Главный подозреваемый в утечке — 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.