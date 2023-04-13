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19:32, 13 апреля 2023Мир

В США раскрыли личность выложившего секретные документы Пентагона

NYT: секретные документы Пентагона выложил в интернет военнослужащий ВВС Нацгвардии США

Фото: Tom Brenner / Reuters

Секретные документы Пентагона, вероятно, выложил в интернет военнослужащий ВВС Нацгвардии США. Его личность раскрывает в своем материале The New York Times (NYT).

В статье сказано, что лидером небольшой игровой онлайн-группы, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные файлы американской разведки, был 21-летний Джек Тейшейра. Уточняется, что он служил в разведывательном крыле Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс.

Отмечается, что он курировал частную интернет-группу под названием Thug Shaker Central, где объединились около 20-30 человек из общей любви к оружию, видеоиграм и мемам. Два американских чиновника подтвердили, что следователи хотят поговорить с летчиком Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную интернет-группу.

Члены Thug Shaker Central, сказали, что утекшие файлы носили чисто информационный характер, при этом многие из них касались конфликта на Украине. По их словам, документы набрали популярность после того, как один из членов группы разместил несколько десятков из них на публичном форуме в интернете.

Впервые об утечке секретных документов США сообщалось 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск.

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