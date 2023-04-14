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08:43, 14 апреля 2023Россия

В российском регионе нашли висящее на проводах у железной дороги тело

В Амурской области рабочий скончался от удара током и повис на проводах

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Амурской области у станции Горелый нашли висящее на проводах над железной дорогой тело мужчины. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, монтажник устанавливал номерные таблички и по неосторожности задел провод на опоре контактной сети, из-за чего его ударило током, У рабочего обгорела одежда и тело.

Погибшего снимали рабочие при помощи специальной техники. Мужчина погиб в возрасте 33 лет. В Следственном комитете начали проверку.

Ранее тела пяти рабочих нашли в бытовке на стройплощадке в деревне Болкашино в Подмосковье. Предположительно, смерть наступила из-за отравления бытовым газом от работающей печки.

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Анастасия Шейкина
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