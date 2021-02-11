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Тела пяти рабочих нашли на стройплощадке в Подмосковье

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Тела пяти рабочих обнаружены в бытовке на стройплощадке в деревне Болкашино в Подмосковье, сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета по Московской области.

Погибшие работали на территории строительного городка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Все они граждане России. По информации «Интерфакса», мужчины приехали из Республики Марий Эл.

Предположительно, смерть наступила из-за отравления бытовым газом от работающей печки. На трупах не найдено видимых причин насильственной смерти. Также рассматривается версия об отравлении суррогатным алкоголем.

Для определения точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

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