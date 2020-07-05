Тела троих погибших извлекли из-под завалов ТЦ в российском городе

В российском городе Зуевка, Кировская область, из-под завалов строящегося торгового центра извлекли тела троих погибших рабочих. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК), еще один человек был доставлен в больницу. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Ранее сообщалось, что погибших было четверо.

Следователи следственного управления СК РФ по Кировской области возбудили уголовное дело по статье 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди»).

В воскресенье, 5 июля, на улице Свердлова, город Зуевка, обрушились перекрытия строящегося торгового центра. Согласно данным МЧС, площадь обрушения составила 250 квадратных метров.

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