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Появилось видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе Зуевка, расположенном в Кировской области. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.

В нем можно увидеть обломки обрушившихся конструкций. Уточняется, что разрешение на строительство было выдано властями города в апреле этого года физическому лицу.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента на стройке погибли четыре человека. В здании рухнули перекрытия на площади 250 квадратных метров. Позднее появилась информация о том, что четвертого рабочего все же удалось извлечь из-под завалов. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

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