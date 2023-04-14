В российском баре мужчину с надписью «СБУ» на футболке приняли за провокатора

Посетителя бара в Сургуте с надписью «СБУ» на футболке приняли за провокатора

В сургутском баре «ХукаПлейс Сургут» посетителя с надписью «СБУ» на футболке приняли за провокатора. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает издание «Подъем».

По словам представителя заведения, мужчина в кофте пришел вечером и сел за бар. Перед расчетом с барменом он снял кофту, спереди на которой не было надписей.

«К сожалению, мы стали жертвами провокации. (...) И мы заметили это только, когда нам сказали гости со столика. В виду того, что он сидел за барным стулом и облокачивался на него спиной, мы не видели эту надпись», — объяснили в баре.

После сообщения гостей о надписи на футболке администрация отреагировала, попросив гостя покинуть заведение. На данный момент правоохранительные органы разбираются в произошедшей ситуации.

«У нас самих работал бармен, который подписал контракт, уехал туда, мы за него переживали. Он, к сожалению, погиб. Поэтому для нас, если бы мы заметили, было бы делом первостепенной важности вывести такого человека», — добавили в заведении.

Ранее жительницу Рязанской области задержали за антивоенную надпись на внутренней стороне кабинки женского туалета торгового центра в городе Касимов. 44-летнюю россиянку отследили с помощью установленной в коридоре камеры видеонаблюдения, объектив которой был направлен прямо на дверь кабинки.