Россиянку задержали за антивоенную надпись в кабинке женского туалета ТЦ

Baza: жительницу Рязанской области задержали за антивоенную надпись в кабинке туалета ТЦ

Жительницу Рязанской области задержали за антивоенную надпись на внутренней стороне кабинки женского туалета торгового центра (ТЦ) в городе Касимов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации авторов поста, 44-летнюю россиянку отследили с помощью установленной в коридоре камеры видеонаблюдения, объектив которой был направлен прямо на дверь кабинки. Судя по кадрам, когда женщина вышла из уборной, возле просьбы не бросать в туалет мусор появилась свежая надпись.

Как пишет Baza, инцидент произошел 28 января, а через два дня женщину задержали. На нее составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Теперь подозреваемой грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что под аналогичную статью попал слесарь авиастроительного завода «Сокол» в Нижнем Новгороде. Мужчина демонстративно и на глазах у других рабочих сорвал с информационного щита профсоюзного комитета листовку в поддержку российской армии. Сотрудники завода возмутились поступком коллеги и нажаловались на него.

Кроме того, 19 января сообщалось, что в Тульской области протокол по статье о дискредитации армии составили на 19-летнего студента колледжа, который включил в местном кафе трек украинского дуэта «Потап и Настя Каменских» во время новогодней речи президента России Владимира Путина. Запись, на которой играет песня, быстро разошлась по чатам и в результате оказалась у полиции.