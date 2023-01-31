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12:52, 31 января 2023Россия

Слесарь авиазавода сорвал листовку в поддержку армии России и попал под статью

Слесарь авиазавода в Нижнем Новгороде сорвал листовку в поддержку армии и попал под статью

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Слесарь авиастроительного завода «Сокол» в Нижнем Новгороде попал под статью о дискредитации российской армии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации авторов поста, 38-летний мужчина демонстративно и на глазах у других рабочих сорвал с информационного щита профсоюзного комитета листовку в поддержку Вооруженных сил России. Коллег слесаря это возмутило, и они пожаловались на него.

Как пишет SHOT, на мужчину был составлен административный протокол. Кроме того, его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Основанный в 1932 году авиастроительный завод «Сокол» занимается выпуском как гражданских самолетов, так и военных, включая истребители МиГ-35 и МиГ-29К.

Ранее в Тульской области 19-летний студент колледжа попал под статью о дискредитации армии после того, как включил в местном кафе трек украинского дуэта «Потап и Настя Каменских» во время новогодней речи президента России Владимира Путина. Видео, на котором играет песня, разошлось по чатам и в итоге оказалось у полицейских. Также был составлен протокол на 30-летнего мужчину, который выложил ролик в сеть.

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Константин Лысяков
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