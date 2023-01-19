Диджей включил трек дуэта украинцев во время речи Путина и стал фигурантом дела

Baza: тульский диджей включил песню украинцев во время речи Путина и стал фигурантом дела

19-летний студент колледжа из Тульской области стал фигурантом административного дела после того, как включил в местном кафе трек украинского дуэта «Потап и Настя Каменских» во время новогодней речи президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как пишут авторы поста, видео из кафе, на котором играет песня, разошлось по чатам и в итоге оказалось у полицейских. В результате диджея доставили в отделение, где на него был составлен административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

По данным канала, также был составлен протокол на 30-летнего мужчину, который выложил ролик в сеть.

С начала спецоперации исполнение и воспроизведение песен украинских исполнителей уже не раз приводило к скандалам и конфликтам. В декабре 2022 года москвичка устроила дебош в караоке-баре «Эль и стаут» на улице Яблочкова на севере столицы из-за песни украинской рок-группы «Океан Ельзи», которую заказали и спели другие посетители. Муж россиянки позвонил в полицию и заявил, что в заведении исполняют «националистические песни». В это время его супруга попыталась прервать песню «Без бою» путем поломки аппаратуры. В результате исполнившие песню посетители сбежали, а недовольных клиентов доставили в отдел полиции, где на них был составлен протокол за мелкое хулиганство.

Кроме того, в октябре 2022 года финалистка конкурса красоты «Королева красоты-Крым. Весна-2022» Ольга Валеева исполнила с подругой украинскую песню «Червона калина» и была оштрафована на 40 тысяч рублей. Песня считается гимном полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), объяснили в региональном МВД. В свою очередь, подруга россиянки, выложившая ролик в сеть, была арестована на десять суток.