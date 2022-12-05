Москвичка устроила дебош в караоке-баре из-за песни на украинском языке

Shot: москвичка устроила дебош в караоке-баре из-за песни украинской группы «Океан Ельзи»

Москвичка устроила дебош в караоке-баре «Эль и стаут» на улице Яблочкова на севере столицы из-за песни украинской рок-группы «Океан Ельзи», которую заказали и спели другие посетители. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Женщина отдыхала в развлекательном заведении вместе с супругом. Паре не понравилось, что гости «Эля и стаута» выбрали композицию «Без бою» на украинском языке. Мужчина позвонил в полицию и заявил, что в баре исполняют «националистические песни».

В это время его жена действовала решительнее. Она попыталась прервать песню «Без бою» и начала крушить аппаратуру в баре. Кроме того, москвичка в знак протеста разбила посуду.

После этого уже владельцы караоке-бара обратились к полицейским. Они попросили усмирить недовольную клиентку.

Когда оперативники прибыли в «Эль и стаут», поклонники украинской группы сбежали. А жительницу Москвы и ее мужа доставили в отдел, где на них составили протокол за мелкое хулиганство. По факту случившегося организована проверка.

В ноябре женщина устроила на набережной Ялты дискотеку под песни украинского певца Андрея Данилко, выступающего под женским псевдонимом Верка Сердючка.

3 октября стало известно, что финалистка конкурса красоты «Королева красоты-Крым. Весна-2022» Ольга Валеева была оштрафована за исполнение украинской песни «Червона калина». Композиция, которую фигурантка спела вместе с подругой, считается гимном полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Девушек обвинили в пропаганде нацистской атрибутики.