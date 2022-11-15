В Крыму женщина устроила дискотеку под песни Верки Сердючки и извинилась
Женщина, устроившая на набережной Ялты дискотеку под песни украинского певца Андрея Данилко, выступающего под женским псевдонимом Верка Сердючка, попросила прощения у россиян и участников российской спецоперации. Соответствующее видео с извинениями опубликовал телеканал «Крым 24» в Telegram.
Организатор мероприятия подчеркнула, что хотела лишь порадовать окружающих и не специально выбрала указанную композицию для проигрывания. «Скорейшей победы нашим сыновьям и возвращения домой. Мы победим! Я за Россию», — заключила она.
Ранее в сети начали распространяться видеозаписи, на которых запечатлено, как группа людей на набережной в Крыму поет и танцует под песню Сердючки «Ще не вмерла Україна» («Не погибла еще Украина»).
В свою очередь, глава администрации Ялты Янина Павленко в беседе с телеканалом напомнила, что на полуострове три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский, — и они свободно звучат на любых торжествах. По ее словам, никто не душит ни языки, ни культуру, а также не сносит памятники. «Есть, конечно, вопрос к репертуару — насколько уместна сердючковская "щеневмерла" и пляски под нее. Пусть останется на совести тех, кому было весело», — заявила она.
3 октября сообщалось, что финалистка конкурса красоты «Королева красоты-Крым. Весна-2022» Ольга Валеева была оштрафована за исполнение украинской песни «Червона калина». Композиция, которую фигурантка спела вместе с подругой, считается гимном полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Девушек обвинили в пропаганде нацистской атрибутики.