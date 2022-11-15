В Крыму женщина устроила дискотеку под песни Верки Сердючки и извинилась

Женщина извинилась за дискотеку под песни Верки Сердючки на набережной Ялты

Женщина, устроившая на набережной Ялты дискотеку под песни украинского певца Андрея Данилко, выступающего под женским псевдонимом Верка Сердючка, попросила прощения у россиян и участников российской спецоперации. Соответствующее видео с извинениями опубликовал телеканал «Крым 24» в Telegram.

Организатор мероприятия подчеркнула, что хотела лишь порадовать окружающих и не специально выбрала указанную композицию для проигрывания. «Скорейшей победы нашим сыновьям и возвращения домой. Мы победим! Я за Россию», — заключила она.

Ранее в сети начали распространяться видеозаписи, на которых запечатлено, как группа людей на набережной в Крыму поет и танцует под песню Сердючки «Ще не вмерла Україна» («Не погибла еще Украина»).

В свою очередь, глава администрации Ялты Янина Павленко в беседе с телеканалом напомнила, что на полуострове три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский, — и они свободно звучат на любых торжествах. По ее словам, никто не душит ни языки, ни культуру, а также не сносит памятники. «Есть, конечно, вопрос к репертуару — насколько уместна сердючковская "щеневмерла" и пляски под нее. Пусть останется на совести тех, кому было весело», — заявила она.

3 октября сообщалось, что финалистка конкурса красоты «Королева красоты-Крым. Весна-2022» Ольга Валеева была оштрафована за исполнение украинской песни «Червона калина». Композиция, которую фигурантка спела вместе с подругой, считается гимном полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Девушек обвинили в пропаганде нацистской атрибутики.