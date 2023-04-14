Уничтожение пехоты ВСУ в здании пушками «Рапира» показали на видео

Минобороны РФ показало уничтожение пехоты ВСУ в здании пушками «Рапира» с закрытых позиций

Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) с закрытых позиций поразили укрывшуюся в здании украинскую пехоту из пушек МТ-12 «Рапира». Кадры разместило Минобороны России в своем Telegram-канале.

На видео видно, как боевой расчет 100-миллиметрового орудия делает серию выстрелов. Финальным кадром показано попадание снаряда в здание.

В военном ведомстве уточнили, что корректировка огня велась при помощи беспилотника.

13 апреля замкомандира дивизиона кубанских артиллеристов с позывным «Волк» рассказал корреспонденту «Ленты.ру», что, вопреки популярному мифу неприцельная стрельба практически не ведется, российские артиллеристы не работают «по квадратам», как это было принято в Советской армии. По его словам, огонь по позициям противника ведется с максимальной точностью, командиры орудий применяют для вычислений мобильные приложения, позволяющие правильно рассчитать траекторию снаряда. «Разлинованные бумажные карты с координатами ушли в прошлое вместе с привычкой работать вслепую», — опроверг «Волк» известное заблуждение.