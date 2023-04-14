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06:00, 14 апреля 2023Интернет и СМИ

Женщина узнала о тайной игре племянников и решила подать в суд на их отца

Reddit: женщина потребовала возместить стоимость смытого племянниками в унитаз кольца

Фото: Watoker Derrick Okello / Unsplash

Пользовательница Reddit под именем throwaway1846189 поделилась историей о том, как узнала о тайной игре племянников и решила подать на брата в суд. Женщина потребовала возместить стоимость обручального кольца, которое дети смыли в унитаз.

По словам рассказчицы, недавно она устраивала семейный ужин. Ее брат пришел туда со своими двумя детьми, старшему из которых восемь лет, а младшему — четыре года. Когда гости отдыхали во дворе, дети незаметно от взрослых поднялись в дом. В спальне тети они начали играть с ее украшениями, в том числе с ее обручальным кольцом стоимостью 30 тысяч долларов.

Услышав, что взрослые отправились искать их, дети, знавшие, что им нельзя было подниматься наверх, запаниковали и смысли кольцо в унитаз. Героиня истории вызвала сантехника, чтобы попытаться вернуть кольцо, но сделать это не удалось. Тогда она нашла чек и отправила его копию брату. Автор поста попросила отца детей возместить ей стоимость украшения.

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Однако брат рассказчицы отказался платить. «Я сказала, что подам на него в суд. Теперь родственники постоянно звонят мне и говорят, что члены семьи не должны судиться друг с другом и что мне нужно просто отпустить ситуацию», — призналась рассказчица.

Она добавила, что брат не попросил прощения и заявил, что у него нет денег на компенсацию стоимости кольца. Однако героиня история не поверила брату и решила нанять частного детектива, чтобы узнать, говорит он правду или нет.

В комментариях многие поддержали автора поста и написали, что отец детей должен возместить ей стоимость украшения. Некоторые также удивились тому, что кольцо не было застраховано. В то же время часть пользователей решила, что дети могли соврать, что смыли кольцо, и забрать его себе. «Ваша семья права. Родственники не должны судиться друг с другом, потому что они должны возмещать убытки без суда», — поиронизировал еще один комментатор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как оригинально проучила сына-подростка за прогулы школы. Она решила воспользоваться тем, что в Техасе родителей могут привлекать к ответственности вплоть до тюремного заключения, если ребенок не посещает школу, и поговорила знакомого полицейского выдать подростку ордер на ее арест.

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Оксана Петина
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