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08:00, 12 апреля 2023Интернет и СМИ

Женщина оригинально проучила сына за прогулы школы

Reddit: женщина попросила полицейского сказать прогуливавшему школу сыну, что ее арестуют

Фото: DarSzach / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit под именем HelpIHateTexas из Техаса, США, рассказала, как оригинально проучила сына, который регулярно прогуливал уроки в школе. Женщина попросила знакомого полицейского разыграть ребенка и сказать, что из-за этого его мать арестуют.

Автор поста сообщила, что история произошла около 10 лет назад, когда ее 16-летний сын, которого она растила одна, начал часто прогуливать уроки. Женщина пыталась разными способами заставить подростка ходить в школу, например, наказывала его и отвозила на занятия перед работой, однако в итоге он просто уходил домой.

Рассказчица уточнила, что в Техасе родителей могут привлекать к ответственности вплоть до тюремного заключения, если ребенок не посещает школу. По словам героини истории, из-за прогулов сына она получила уведомление о том, что дальнейшие пропуски будут грозить ей штрафом. Однако подросток, ознакомившись с документом, лишь равнодушно сказал, что подобные предупреждения получали многие родители.

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Тогда автор поста решила проучить сына и обратилась к жениху одной из коллег, который работал полицейским. За ящик пива он согласился помочь разыграть подростка. Мужчина пришел домой к рассказчице, когда ее сын был там один, и вручил мальчику фальшивый ордер на арест матери, добавив, что вернется за ней в ближайшие несколько дней.

После этого подросток позвонил матери и в слезах рассказал о том, что случилось. «Когда я вернулась домой, он был бледным и трясся от страха. Он не мог даже есть. Изначально я собиралась сказать, что разыграла его, но, увидев, как он расстроен, не смогла сделать этого. Я просто заверила его, что все будет в порядке», — поделилась воспоминаниями автор.

По словам женщины, на следующее утро подросток встал пораньше и отправился в школу. Больше до окончания учебы он не пропускал занятия. Автор истории призналась сыну, что визит полицейского был розыгрышем, только много лет спустя.

В комментариях к посту многие восхитились розыгрышем. «Вот как надо воспитывать детей, когда они ведут себя отвратительно», — написал один из пользователей. «Этому ребенку нужно было преподать урок», — добавил другой. Некоторые также похвалили рассказчицу за то, что она смогла проучить сына, не навредив никому.

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Оксана Петина
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