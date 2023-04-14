Крупнейшие американские банки не заметили финансовый кризис

JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup показали рост прибыли и выручки на фоне кризиса

Входящие в топ-5 по размеру активов американские банки опубликовали сильную квартальную отчетность, которая превзошла ожидания экспертов. У JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup выросла как выручка, так и прибыль, пишет «Коммерсантъ».

Крупнейшие американские банки традиционно первыми публикуют отчеты. В этом апреле рынок следил за ними с особенным вниманием на фоне финансового кризиса в США, который привел к крупнейшим с 2008 года банкротствам в отрасли.

Однако результаты первой раскрывшей информацию тройки выглядят так, словно они не заметили проблемы. Прибыль JPMorgan выросла на 52 процента по сравнению с первым кварталом 2022 года, до 12,6 миллиарда долларов. У Citigroup рост достиг семи процентов (4,6 миллиарда), а у Wells Fargo — 32 процентов (4,99 миллиарда).

Впрочем, у подразделения инвестиционного банкинга Citigroup выручка упала на четверг из-за геополитчиеской неопределенности, возросшей макроэкономической неопределенности и волатильности, а Wells Fargo сократились непроцентный доход (минус 13 процентов) и общий объем депозитов (минус восемь процентов).

В результате в начале торгов акции JPMorgan Chase и Citigroup уверенно растут, а Wells Fargo, несмотря на положительный отчет, теряет менее половины процента.

Ранее сообщалось, что бегство вкладчиков из мелких региональных банков США, начавшееся после банкротства Silicon Valley Bank (SVB), значительно замедлилось. В конце марта отток депозитов в системно значимые банки сократился до минимума.