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17:34, 14 апреля 2023Россия

Десять детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в российском регионе

В Туве 12 человек пострадали при столкновении школьного автобуса и двух легковых машин

Фото: МЧС России Главное управление по Республике Тыва

В Туве 12 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

По информации ведомства, школьный автобус с 16 учениками девятых и десятых классов ехал из Кызыла в село Бажын-Алаак, когда столкнулся с двумя легковыми машинами. Прибывшие на место врачи скорой помощи доставили в больницу десять детей и двоих взрослых. По предварительным данным, у них диагностировали травмы легкой степени.

При этом в региональном Минздраве агентству сообщили, что все пострадавшие в аварии находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Коми четыре человека погибли при столкновении грузовика «Урал» с пикапом Mitsubishi. Как стало известно, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения. Все погибшие находились в салоне пикапа.

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Константин Лысяков
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