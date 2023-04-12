Четыре человека погибли при столкновении пикапа с «Уралом» на российской трассе

В Республике Коми четыре человека погибли при столкновении пикапа Mitsubishi с «Уралом»

В Республике Коми четыре человека погибли при столкновении грузовика «Урал» с пикапом Mitsubishi. Об этом сообщает портал «Усинск. Онлайн».

По данным агентства «БНК», легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения. Все погибшие находились в салоне пикапа, детей среди них нет, добавляет издание.

Погибших может быть больше, говорится в публикации «Комиинформ». Издание пишет, что попавший в ДТП «Урал» — вахтовый автомобиль, предназначенный для транспортировки людей.

В конце марта в Челябинской области четверо подростков погибли при столкновении с грузовиком. По данным СК России, легковой автомобиль под управлением 22-летней женщины выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибла водитель легковушки и все находившиеся в салоне автомобиля пассажиры.