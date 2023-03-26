Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:07, 26 марта 2023Силовые структуры

В ДТП с грузовиком в российском регионе погибли четверо подростков

СКР возбудил дело после ДТП с четырьмя погибшими подростками в Челябинской области

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Следователи возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими подростками в возрасте 13-14 лет в Челябинской области. Об этом в воскресенье, 26 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 26 марта 22-летняя женщина ехала на машине на 17 километре автодороги «Троицк-Челябинск». Она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Девушка-водитель и четверо подростков, которые были в ее автомобиле, скончались.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Дагестане произошла массовая авария с участием семи автомобилей, включая грузовик DAF. В результате ДТП погибла женщина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Германия отреагировала на решение о ядерном оружии в Белоруссии
Умер советский актер и фронтовик Николай Дупак
Вучич рассказал о скорых переговорах о включении Украины в ЕС
«Ак Барс» вышел в финал Восточной конференции КХЛ
Лавров заявил о переходе США всех граней приличия
32-летний россиянин убил десятимесячного сына и изрезал его мать
Советник Пушилина заявил об избегающих передовую иностранных наемниках ВСУ
В Турции назвали условие поддержания мирного плана Китая
Путин рассказал об уничтожении западного оружия на Украине
В ДТП с грузовиком в российском регионе погибли четверо подростков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.