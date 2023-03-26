В ДТП с грузовиком в российском регионе погибли четверо подростков

СКР возбудил дело после ДТП с четырьмя погибшими подростками в Челябинской области

Следователи возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими подростками в возрасте 13-14 лет в Челябинской области. Об этом в воскресенье, 26 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 26 марта 22-летняя женщина ехала на машине на 17 километре автодороги «Троицк-Челябинск». Она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Девушка-водитель и четверо подростков, которые были в ее автомобиле, скончались.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Дагестане произошла массовая авария с участием семи автомобилей, включая грузовик DAF. В результате ДТП погибла женщина.