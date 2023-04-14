Глава Пентагона пообещал предотвратить новую утечку данных

Глава Пентагона Остин поручил провести анализ процедур доступа к разведданным США

Глава Пентагона Ллойд Остин поручил военному ведомству провести проверку механизма доступа к разведывательным данным США, чтобы в будущем предотвратить новые утечки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованное в четверг заявление министра обороны.

Остин заверил, что без колебаний примет любые дополнительные меры, необходимые для защиты секретной информации Соединенных Штатов. Он отметил, что поручил заместителю министра обороны по разведке и безопасности провести проверку процедур доступа к разведданным, подотчетности и контроля в министерстве. По мнению главы военного ведомства, эти меры помогут избежать повторения инцидентов с утечкой данных в будущем.

Также шеф Пентагона выразил благодарность министерству юстиции и ФБР за оперативное задержание подозреваемого по резонансному делу о недавних утечках секретных документов его ведомства.

Ранее стали известны подробности о подозреваемом в утечке документов Пентагона. Как сообщает телеканал CNN, военнослужащий Военно-воздушных сил (ВВС) Нацгвардии США Джек Тейшейра, задержанный по подозрению в утечке секретных документов Пентагона, поступил на службу в сентябре 2019 года.

Впервые об утечке стало известно 7 апреля. В бумагах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск.