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23:27, 13 апреля 2023Мир

Стали известны подробности о подозреваемом в утечке документов Пентагона

CNN: задержанный по подозрению в утечке Пентагона Тейшейра поступил на службу в 2019 году

Фото: WCVB-TV / ABC / Reuters

Военнослужащий Военно-воздушных сил (ВВС) Нацгвардии США Джек Тейшейра, задержанный по подозрению в утечке секретных документов Пентагона, поступил на службу в сентябре 2019 года. Подробности стали известны телеканалу CNN.

21-летний Тейшейра числился в подразделении кибертранспортных систем, которое среди прочего занимается обеспечением нормальной работы «обширной и глобальной коммуникационной сети» ВВС. Он имеет звание военнослужащего ВВС США 1-го класса и был награжден медалью за достижения Военно-воздушных сил США, которая является стандартной для военных с аналогичным сроком службы.

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило об аресте подозреваемого 13 апреля. Официальный представитель американских властей подтвердил, что арестованным оказался Джек Тейшейра. Он был лидером небольшой игровой онлайн-группы, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные документы.

Впервые об утечке стало известно 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск.

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Марина Совина
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