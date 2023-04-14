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19:04, 14 апреля 2023Бывший СССР

Премьер Украины обсудил восстановление страны с главой Минтранса США

Премьер Украины Шмыгаль обсудил восстановление республики с главой Минтранса США
СюжетСанкции против России:

Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром транспорта США Питером Буттиджичем. Об этом глава укрианского правительства сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, на встрече с главой Минтранса Соединенных Штатов он обсудил восстановление критической инфраструктуры Украины, а также развитие логистических маршрутов на западном направлении. При этом Шмыгаль указал на планы Киева по внедрению концессии для привлечения частных компаний.

Премьер также заявил, что обсудил усиление экономической состоятельности с министром торговли США Джиной Раймондо, сосредоточив внимание на программах поддержки малого и среднего бизнеса, развитии переработки и логистики и призвав главу американского ведомства ввести санкции против ядерной отрасли России.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В ходе него стороны обсудили оборонные потребности республики и усиление поддержки Киева.

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Георгий Нестеров
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