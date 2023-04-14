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17:25, 14 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил с Сунаком усиление помощи Украине

Президент Украины Зеленский обсудил с премьером Британии Сунаком оборонные потребности
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Британии Риши Сунаком оборонные потребности и усиление поддержки Киева. О телефонном разговоре с британским политиком украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Говорили о ситуации на фронте, наших оборонных потребностях и усилении поддержки, о планируемых международных мероприятиях», — написал Зеленский.

Ранее Великобритания пообещала предоставить Украине новые многомиллионные кредиты. Уточняется, что средства будут направлены на содержание украинских больниц и школ, а также на другие государственные нужды. В общей сложности Великобритания планирует выделить на помощь Киеву 8,1 миллиарда долларов.

8 февраля Сунак и Зеленский по итогам встречи представили декларацию о единстве стран. Как сообщалось, документ направлен на укрепление отношений между государствами. В нем отмечается, что Лондон продолжит предоставлять Киеву помощь «на земле, в воздухе и на море».

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Кристина Есикова
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