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23:51, 8 февраля 2023Мир

Сунак и Зеленский подписали декларацию о помощи Украине

Сунак и Зеленский подписали декларацию о единстве Украины и Великобритании и помощи Киеву
Владимир Зеленский и Риши Сунак

Владимир Зеленский и Риши Сунак. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам встречи представили декларацию о единстве стран. Документ направлен на укрепление отношений между государствами, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что Лондон продолжит предоставлять Киеву помощь «на земле, в воздухе и на море». С февраля 2022 года, Великобритания оказала Украине военную, гуманитарную и экономическую поддержку на сумму почти в 4 миллиарда фунтов стерлингов, или 4,8 миллиарда долларов.

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Страны договорились использовать «все законные способы», чтобы направить российские активы на восстановление Украины. «Мы также обеспечим, согласно нашим юридическим системам, чтобы у России не было доступа к активам, которые мы заморозили или иммобилизовали, до того как она навсегда прекратит нарушение украинского суверенитета», — отмечается в документе.

Кроме того, Британия разрабатывает новые санкции против ключевых секторов российской экономики и сторонников спецоперации. Вместе с союзниками Лондон примет меры по противодействую обходу ограничений.

Сунак встретился с Зеленским 8 февраля. В ходе диалога британский министр назвал целью Лондона обеспечение победы Украины в конфликте. В свою очередь украинский лидер обещал убедить мир поставить современные истребители Киеву.

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Марина Совина
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