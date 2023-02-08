Сунак и Зеленский подписали декларацию о помощи Украине

Сунак и Зеленский подписали декларацию о единстве Украины и Великобритании и помощи Киеву

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам встречи представили декларацию о единстве стран. Документ направлен на укрепление отношений между государствами, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что Лондон продолжит предоставлять Киеву помощь «на земле, в воздухе и на море». С февраля 2022 года, Великобритания оказала Украине военную, гуманитарную и экономическую поддержку на сумму почти в 4 миллиарда фунтов стерлингов, или 4,8 миллиарда долларов.

Страны договорились использовать «все законные способы», чтобы направить российские активы на восстановление Украины. «Мы также обеспечим, согласно нашим юридическим системам, чтобы у России не было доступа к активам, которые мы заморозили или иммобилизовали, до того как она навсегда прекратит нарушение украинского суверенитета», — отмечается в документе.

Кроме того, Британия разрабатывает новые санкции против ключевых секторов российской экономики и сторонников спецоперации. Вместе с союзниками Лондон примет меры по противодействую обходу ограничений.

Сунак встретился с Зеленским 8 февраля. В ходе диалога британский министр назвал целью Лондона обеспечение победы Украины в конфликте. В свою очередь украинский лидер обещал убедить мир поставить современные истребители Киеву.

